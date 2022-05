Grosse Uganda Safari ab Entebbe

Transfer vom Flughafen in Entebbe zum Hotel in Kampala.

Frühmorgens geführte Pirsch zu Fuss. Hier sind neben Schimpansen auch zehn wei­tere Primatenarten heimisch. Am Nachmittag Wanderung bei einem Sumpfgebiet, ideal für die Beobachtung seltener Vogelarten.

Queen Elizabeth (F, A)

Am Morgen Pirschfahrt im Park und am Nachmittag Boots­fahrt auf dem Kazinga Kanal. Viel Gelegenheit zur Tierbeob­achtung. Seltene Vogelarten, unzählige Flusspferde und viele weitere Tiere findet man hier am Flussufer.