Die Duba Camps liegen in einer der abgelegensten Gegenden im Okavango Delta in einem 77'000 Hektar grossen privaten Tierschutzgebiet im nördlichen Teil des Okavango Deltas. Eine Matrix von palmenbepflanzten Inseln, Flutebenen und Waldflächen machen diese Region zu einem einzigartigen Ort. Die riesigen Ebenen sind je nach Saison überflutet und bieten eine Heimat für viele Tiere. Duba Plains wird auch als Masai Mara des Okavango Deltas betrachtet wegen seiner ausserordentlichen Tiervielfalt. Auch National Geographic hat diesen Ort gewählt um die perfekten Tierfilme zu drehen.

Duba Explorers Camp ****



Das intime Camp liegt erhöht auf einem Holzdeck. Der Hauptbereich befindet sich unter einem Schatten spendenden Zelt-Segeltuch und ist so auf allen Seiten offen. Dies ermöglicht einen uneingeschränkten und fantastischen Blick in die umliegende Schwemmebene. Zum Hauptbereich gehört eine Lounge, die zu gemütlichen und erholsamen Stunden einlädt sowie ein grosser Tisch, wo das Abendessen zusammen mit den Ranger eingenommen wird. Den Abend lassen die Gäste gerne an der Feuerstelle mit einem köstlichen Glas Wein ausklingen. Lauschen Sie den Stimmen der Tiere, denn Sie sind selten so nahe wie im Duba Explorers Camp.



Die 6 Expeditions-Zelte wurden ebenfalls auf Holzdecks erbaut. Jede Einheit verfügt über eine private Terrasse mit einem spektakulären Blick in den Busch. Das en-suite Badezimmer bietet den Gästen eine Spültoilette, Doppelwaschbecken und eine Dusche. Der Deckenventilator und das stilvoll errichtete Open-Air-Design bietet ein angenehmes Klima.