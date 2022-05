Diego Suarez & Nosy Be ab Antananarivo

Abends Ankunft in Antananarivo, Transfer ins Hotel.

Weiterflug nach Diego Suarez. Transfer in Ihr Hotel.

Der ganze Tag steht für einen Ausflug in den Nationalpark Montagne d’Ambre zur Verfügung. Picknick unterwegs.

Ganztagesausflug in den Nationalpark von Ankarana.

Fahrt an die Küste bis nach Ankify, Bootstransfer nach Nosy Bé. Transfer zu Ihrem Hotel. Rest des Tages zur Erholung am schönen Strand des Hotels.

Ganztägiger Bootsausflug zu den Inseln Nosy Komba und Nosy Tanikely mit Picknick am herrlich weissen Sandstrand auf Nosy Tanikely.

Antananarivo (F)

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Aufenthalt in Nosy Bé zu verlängern. Sonst werden Sie am Nachmittag abgeholt und zum Flughafen gebracht. Flug nach Antananarivo. Abends Rückflug in die Schweiz oder Fortsetzung Ihrer Reise nach Wunsch.