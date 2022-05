Constance Tsarabanjina

Rezeption mit Safe, Telefon und Fax (über Satellit), Restaurant / Bar, kleines Constance Spa direkt am Strand, Boutique, Bibliothek, WiFi kostenfrei an der Rezeption und im Bar-Bereich.

Palmgedeckte Villen (47 m2) mit grosser, möblierter Veranda am herrlich weissen Sandstrand mit Blick aufs Meer. Die freistehenden Villen sind mit Liebe zum Detail eingerichtet und verfügen über Dusche, separates WC, Kimonos, Safe, Ventilator, Minibar, Kaffee- und Teekocher, Klimaanlage (Villen Südstrand: Klimaanlage lediglich über dem Bett; Villen Nordstrand: Klimaanlage in der gesamten Villa). Es gibt keinen Fernseher und kein Telefon in den Villen.