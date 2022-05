Chobe Game Lodge

Die grosszügige Lodge ist die einzige permanente Safarilodge innerhalb des Chobe Nationalparks und überblickt den Chobe River und die Zambezi Flutebenen. Der Chobe Nationalpark beheimatet die wohl grösste Elefantenpopulation in Afrika.

Angebot: Das Abendessen nehmen Sie auf der grosszügigen Terrasse oder in der Boma nahe des Chobe Flusses unter dem afrikanischen Sternenhimmel ein. Zudem profitieren die Gäste von einer Lounge, einer Cocktail-Bar sowie einer Safari Boutique. Nach der Pirschfahrt bietet der Health & Beauty Salon mit Fitnessraum die perfekte Entspannung an. Konferenzräume können für Seminare gebucht werden. Am Morgen und späten Nachmittag werden Pirschfahrten im Chobe Nationalpark sowie Flussfahrten auf dem Chobe Fluss angeboten. Ein besonderes Erlebnis sind die Sonnenuntergangsfahrten.