Best of Botswana Lodge Safari ab Kasane

Sie reisen heute per Kleinflugzeug weiter in ein permanent mit Wasser umgebenes Camp, welches auf einer abgelegenen Insel liegt. Die Aktivitäten bestehen aus Buschwanderungen, Boots- und Mokorofahrten. Der Tag in der Wildnis bietet auf alle Fälle genügend Gesprächsstoff für die abendliche Runde am Lagerfeuer.

Makgadikgadi Nationalpark

Am späten Vormittag, nach einer letzten Aktivität, fliegen Sie mit einem Kleinflugzeug nach Maun und anschliessend weiter in südlicher Richtung zum Makgadikgadi Nationalpark. Leroo La Tau liegt am Ufer des Boteti Flusses an der Grenze zum Nationalpark und bietet Pirschfahrten im offenen Safarifahrzeug sowie kulturelle Ausflüge. Die Unterkunft ist äusserst komfortabel und der Swimmingpool lädt an heissen Tagen zu einer Abkühlung ein. Nach dem Abendessen können sich die Gäste zu einer prächtigen Feuerstelle mit Blick auf den Fluss zurückziehen und die Sterne am afrikanischen Himmel beobachten, welche hier besonders intensiv wirken.