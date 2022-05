Äthiopien Kulturreisen

Geschichte und grandiose Natur

Besucher passieren auf ihrer Entdeckungsreise durch Äthiopien die in 2'500 Metern Höhe gelegene Stadt Gonder, amharisch Gondar. Der Legende nach soll König Fasilidas von einem Büffel zu einem Wassertrog geleitet worden sein. Dort sagte ihm ein Einsiedler, er solle an genau dieser Stelle eine Stadt gründen und dort einen Palast erbauen. Die heute noch stehenden Gebäude üben auf Besucher einen besonderen Reiz aus. Vom Dach des Palastes haben Reisende einen grandiosen Blick auf die alte Ritterstadt. In der Nähe befinden sich die Simien Berge mit dem Simien Mountains Nationalpark, dessen Felsen sich bis in die Riege der Viertausender erheben. Mit 4'624 Metern Höhe ist der Ras Daschen der höchste dieser Giganten. Unter den Bergen befinden sich Schluchten, wo Wasserfälle mehrere hundert Meter in die Tiefe stürzen. Die Berge sind sowohl Heimat der Gelada Paviane als auch die der Wölfe, Steinböcke, Füchse und Lämmergeier. Südlich von Bahir erleben Reisende ein weiteres atemberaubendes Schauspiel. Einer der Quellflüsse des Blauen Nils rauscht über 40 Meter in die Tiefe.