Als Teil einer zweiwöchigen Reise entlang von Teilen der legendären Seidenstrasse ist der äusserst komfortable Sonderzug Orient Silk Road Express auch in Kirgistan unterwegs. Daneben führt diese epische Bahnreise durch Usbekistan und Tadschikistan sowie Teile Kasachstans. Während Sie sich bequem zurücklehnen, spielt sich vor dem Fenster grosses Landschaftskino ab: Auf Ihrer Bahnreise durch Kirgistan erwarten Sie unter anderem der fantastische, 180 Kilometer lange Issykkul-See, das mächtige Tien-Schan-Gebirges und weitere atemberaubend schöne Landschaften – eine eindrückliche natürliche Kulisse, von der schon viele Filme und Dokumentationen berichtet haben. Reisen nach Kirgistan sind Naturferien in Berg- und Steppenlandschaften. Auf einer Bahnreise erleben Sie dies besonders eindrücklich von Ihrem komfortablen Zugabteil. Machen Sie es sich gemütlich und geniessen Sie die am Zugfenster vorbeiziehenden Landschaften, während Sie im Speisewagen mit internationalen Gästen aus Ihrer Reisegruppe dinieren. Anlässlich von Stopps entlang der Route entdecken Sie die Umgebung auf organisierten Ausflügen, die durch lokale Reiseleitern begleitet werden. Dadurch erhalten Sie auch einen nachhaltigen Einblick in die Kultur und Lebensweise der gastfreundlichen Bevölkerung Kirgistans. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, wenn Sie Kirgistan auf einer Bahnreise kennenlernen möchten. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Beratungstermin.