Iran Kulturreisen

Perserteppiche – in aller Welt begehrt

Die begehrten Objekte sind nicht nur dekorativer Einrichtungsgegenstand, sondern Stolz des Landes, bedeutendes Zeugnis der Kultur Irans und ein wichtiger Exportartikel. Die ältesten, in Gräbern gefundenen Teppiche datieren weit bis ins Jahr 400 v. Chr. zurück. Die Feinheit eines persischen Teppichs bemisst sich vor allem nach der Zahl der Knoten. Ob in Seide oder Wolle gefertigt, in klassischer Motivgestaltung oder ganz modern - die Auswahl an exquisiten Modellen ist einfach grenzenlos. Interessieren Sie sich für die Geschichte der Teppiche? Dann empfiehlt sich ein Besuch des Teppichmuseums in Teheran. Vielleicht möchten Sie sich beim Bummel über den Basar aber auch einfach nur an der Vielfalt der schönen Farben und Muster erfreuen? Als Zentrum der persischen Teppichkultur gilt Kaschan. Der Ort ist Stapelplatz und bezeichnet etwa 80 im Umland liegende Dörfer und Marktflecken. Die dort praktizierte, spezielle Kunst der Teppichherstellung verwendet den persischen und nicht den ansonsten weit verbreiteten türkischen Knoten. Sie wurde von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Die Produkte der in Kaschan ansässigen Manufakturen, darunter Dabir-Sanayeh und Mohtascham, erzielen Spitzenpreise und gehören mit zu dem Begehrtesten, was es auf dem Markt im Bereich der Teppiche gibt. Ein echter Kaschan-Teppich zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit und seine aufwändigen Muster aus, typische Farben sind Rot, Dunkelblau, Beige und Grün. Mit etwas Glück haben Sie vielleicht die Gelegenheit, während Ihrer Iran-Rundreise in einer traditionellen Teppichmanufaktur einem Meister seines Fachs bei der Arbeit zuzuschauen.