Iran Reisen

Pulsierende Metropole und kulturelles Zentrum – Teheran

Erleben Sie den Iran

Die meisten Reisen in das Land am Persischen Golf beginnen in Teheran, der quirligen Metropole, die so reich ist an kulturellen Highlights. Interessante Museen, prachtvolle Bauwerke und imposante Paläste ziehen Reisende ebenso an wie die exotischen Basare, in denen Sie sich wie in eine fremde Märchenwelt versetzt fühlen. Flanieren Sie durch die Gassen und Gässchen und lassen Sie sich mitreissen von den Düften, Farben und Klängen, die die Luft erfüllen. Ihr erfahrener Reiseleiter weiss, wo Sie echten persischen Safran, der als der beste der Welt gilt, zu einem günstigen Preis finden. Er weiss auch viel über die Kunst der Teppichknüpferei und führt sie vielleicht auch in eine Teppichmanufaktur, wo sie fleissigen Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter sehen können. Dies sind nur einige wenige der vielen Attraktionen, die die iranische Metropole für Sie bereithält.

Isfahan - die Hälfte der Welt

Nicht umsonst ist Isfahan ein wichtiger Programmpunkt auf fast allen Iran Rundreisen. Seit ihrer Glanzzeit unter den Safawiden (1501-1722) nimmt die wunderschön angelegte Perle des Landes eine Sonderstellung unter Irans historischen Städten ein und ist ein absolutes Must-See. So ist das persische Sprichwort „Isfahan ist die Hälfte der Welt“ immer noch aktuell. Geniessen Sie auf Ihrer Kulturreise das historische Stadtbild mit den zahllosen Minaretten und den blau schimmernden Kuppeln der Moscheen. Die Prachtanlage des Imam-Platzes sucht ihresgleichen, denn sie ist mit 500 Metern Länge die grösste ihrer Art und gehört mit zum UNESCO-Weltkulturerbe. Vor allem an dem im Islam heiligen Freitag trifft sich hier Alt und Jung zum Flanieren, Plaudern, zum "Sehen und gesehen werden". Weitere Highlights sind die aufwändig und dekorativ gestaltete Brücken, von denen die 33-Bogen-Brücke die bekannteste ist.

Perserteppiche – der Stolz des Landes

Mit zu den bekanntesten und begehrtesten Exportartikeln des Landes gehören die prachtvollen Perserteppiche. Aus Seide oder Wolle gefertigt, verschönen sie nicht nur Wohnungen, sondern sind auch Zeugnis einer jahrtausendealten Kultur und fast eine Wissenschaft für sich. Im Iranischen Teppichmuseum in Teheran haben Sie die Möglichkeit, mehr über die Kunst der Teppichherstellung zu erfahren und können Meisterwerke aus mehreren Epochen bestaunen. Aber auch auf den Basaren von Isfahan, Teheran oder anderen Städten finden Sie ein reiches Angebot an wunderschönen handgeknüpften Teppichen. Wenn Sie so ein Prachtstück erwerben möchten, sprechen Sie einfach Ihre Reiseführung an, die Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Historische Ausgrabungsstätten von Weltrang

Auf Iran Kulturreisen wird die Vergangenheit lebendig! Unter all den Attraktionen und Sehenswürdigkeiten sticht die antike Stätte Persopolis durch ihr Alter und ihre Grösse besonders heraus. Beim Bummel durch die Ruinen fühlen Sie sich wie auf einer Zeitreise und können dem Glanz des Achämenidenreichs, das sich von der Türkei bis hin nach Zentralasien erstreckte, nachspüren. Die von Dareios I. in der damaligen Region Persis gegründete Residenzstadt wurde nach nur 200 Jahren von Alexander dem Grossen zerstört. 1971 liess der damalige Shah Teile von Persepolis sorgfältig restaurieren. Zahlreiche prachtvolle Paläste und unzählige kunstvolle Reliefs warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Noch heute ist die Palaststadt, deren Entstehung weit in vorislamische Zeiten zurückreicht, Stolz und Identifikationsobjekt vieler Iraner. Ein Besuch von Persepolis ist sicher einer der Höhepunkte Ihrer Persien Rundreise.