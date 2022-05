Zentralasien Reisen

Seidenstrasse Reisen für Geniesser

Die rund 6400 Kilometer lange Seidenstrasse ist eine uralte Karawanenstrasse, die durch einige der landschaftlich reizvollsten Regionen der Erde führt. Endlos scheinende Wüsten, steil in den Himmel aufragende Gebirgszüge, verwunschene Seen, dunkel-lockende Wälder und traditionsreiche Städte warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Lassen Sie sich auf kompetent geführten Seidenstrasse Reisen die Schönheiten und Highlights der Region zeigen. Überlassen Sie die lästige und zeitraubende Organisation unseren Spezialisten und konzentrieren Sie sich ganz allein auf Ihre Reise und die einzigartigen Eindrücke, die diese für Sie bereithält. Sind Sie ein Individualist und haben ganz spezielle Wünsche und Vorstellungen? Dann ist eine geführte Privatreise für Sie genau die richtige Wahl! Wer lieber in Gesellschaft reist, entscheidet sich gern für eine Gruppenreise – beide Reiseformen haben ihre Vorteile. Sprechen Sie unsere Spezialisten an und wir finden für Sie die optimal geeignete Reise.

Vielfalt rund um die Seidenstrasse

Jedes einzelne Land rund um die Seidenstrasse hat seinen ganz besonderen Reiz, den Sie bei einer Reise entdecken. Mit zu den touristisch interessantesten Ländern gehört der Iran. In der quirligen Metropole Teheran präsentiert sich das Land von seiner weltoffenen und modernen Seite, während im reizenden Shiraz der Geist der berühmten Dichter Omar Chajjam, Saadi und Hafis weiterwirkt. Das raue Kirgistan punktet durch seine traumhafte Natur. Es ist immer noch so etwas wie ein touristischer Geheimtipp. Auf einer Fahrt im eigenen Auto mit Chauffeur, unterstützt von einer fachkundigen Reiseleitung lernen Sie dieses faszinierende Land am besten kennen. Armenien und Georgien können auf eine lange und aufregende Geschichte zurückblicken und sind deshalb ein ideales Reiseziel für Kunst- und Kulturinteressierte. Turkmenistan, Usbekistan und Aserbaidschan mit ihren aufstrebenden Städten, freundlichen Menschen und einzigartigen Naturschönheiten sind ein tolles Reiseziel für Menschen, die Ferien abseits des Alltäglichen suchen.

Aktivferien in Zentralasien

Gehören für Sie Sport und Bewegung mit zu einem gelungenen Urlaubserlebnis? Dann sind Seidenstrasse Ferien für Sie die richtige Wahl. Die Möglichkeiten für einen entspannten und genussvollen Aktivurlaub inmitten von spektakulärer Landschaft sind schier grenzenlos. Bei geführten Wüstentouren im Iran tauchen Sie tief ein in die karge Schönheit der Natur und erleben das Gefühl einer scheinbar unendlichen Weite. Wanderfreunde und Aktivurlauber zieht es in die Berge Zentralasiens, wo sie inmitten von Bilderbuchlandschaften eindrucksvolle Panoramablicke auf die Naturschönheiten geniessen. Ein wirklich aussergewöhnliches Urlaubserlebnis sind Reiterferien, wo Sie auf den Spuren der ersten Entdecker auf dem Rücken der Pferde ein entspanntes und naturnahes Reiseabenteuer erleben. Skifahrer und Wintersportler finden nicht nur in der kalten Jahreszeit in den Gebirgsregionen ideale Bedingungen für ihr Hobby vor.

Geschichte und Kultur entlang der Seidenstrasse

Kaum eine andere Region dieser Erde ist so geschichtsträchtig wie die Seidenstrasse und unzählige Völker und Zivilisationen haben hier ihre Spuren in Form von Städten, Bauwerken und Palästen hinterlassen. Spazieren Sie durch die Überreste von Persepolis und spüren Sie der einstigen Grösse und dem Glanz des Achämenidenreichs nach. Die einzigartigen Moscheen und anderen unvergleichlichen Baudenkmäler in Isfahan und Shiraz versetzen Sie direkt in die Vergangenheit und in eine Welt wie aus 1001 Nacht. Das historische Samarkand oder das altehrwürdige Buchara sind weitere Zeugen einer glorreichen Vergangenheit und des kulturellen Reichtums, der diese Region auszeichnet. Das vor spektakulärer Bergkulisse liegende Ashgabat wirkt dagegen fast etwas surreal und zeichnet sich durch einen faszinieren Mix aus Orient, Sowjetarchitektur und Hypermodernität aus, der durchaus sehenswert ist.

Seidenstrasse Zugreisen

Was könnte es Schöneres geben, als ganz bequem und stilvoll im Zug zu sitzen, die eindrucksvolle Landschaft zu geniessen und an ausgewählten Destinationen Halt zu machen? Erfüllen Sie sich diesen Traum und entscheiden Sie sich für Seidenstrasse Zugreisen. Der legendäre „Zarengold“ und der leicht nostalgische „Orient Silk Road Express“ führen Sie komfortabel durch Aserbaidschan und andere Länder Zentralasiens. Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt, denn im Speisewagen geniessen Sie die hervorragende Küche der Region. Lassen Sie sich vom ausgezeichneten Service verwöhnen, lehnen Sie sich ganz entspannt zurück und konzentrieren Sie sich während Ihrer Bahnreise auf die Hauptsache – das Vergnügen, eine der interessantesten und schönsten Regionen dieser Welt zu erleben. Unsere Reisespezialisten beraten Sie gern über die Möglichkeit, auf einer Zugreise Zentralasien zu entdecken.