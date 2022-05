Yacht-Kreuzfahrten mit Un-Cruise Adventures ab Kaunakakai

Honomalino Bay, Island of Hawaii (F, M, A)

Begrüssen Sie den heutigen Tag an der Kona Küste der Insel Island of Hawaii und machen Sie sich bereit für die Honomalino Bucht. Entdecken Sie die Unterwasserwelt hautnah. Die Bucht bietet eine Vielfalt an farbenprächtigen Korallen, Schwämmen und bunten tropischen Fischen. Geniessen Sie am Abend einen Schnorchelausflug mit den harmlosen, aber riesigen Mantarochen.