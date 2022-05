Hawaii - Trails im Südpazifik ab Kona

1 . Tag Ankunft in Kona Ankunft in Kona, individueller Transfer zum direkt am Meer gelegenen Royal Kona Hotel.

2 . Tag Polulu Tal, hawaiianische Tempel und weisse Sandstrände der Kohala Küste, (F, M) 8.00 Uhr: Ihr Reiseleiter wird Sie in Ihrem Hotel willkommen heissen. Hawaii, auch Big Island genannt, gilt als die Insel mit einer besonders authentischen Atmosphäre. Diese Insel hat sich viel von ihrem ursprünglichen Charakter und der hawaiianischen Kultur bewahrt. Big Island ist nicht nur bei weitem die grösste der hawaiianischen Inseln, sie ist auch die fassettenreichste, mit aktiven Vulkanen, überwältigenden weissen, schwarzen und grünen Stränden, Regenwäldern, gigantischen Wasserfällen, Lava-Wüsten und ozeanischen heissen Quellen. Mit unseren erstklassigen Ortskenntnissen führen wir Sie zu vielen versteckten Orten, wandern zu entlegenen Stränden voll mit Seeschildkröten, waten zu beeindruckenden Wasserfällen und steigen in das Herz eines aktiven Vulkans. Mit ein wenig Glück, werden wir sehr nah an Lavaströme kommen können.

Heute erkunden Sie eines der entlegendsten Täler der Insel, das wilde, einsame Polulu Valley. Sie wandern zur Talsohle und erkunden den wilden Strand. Am Nachmittag erforschen Sie die trockene Kohala Küste. Sie werden einen Stop in Puukohola und Lapakahi einlegen, beides sind beachtenswerte Anlagen antiker hawaiianischer Tempel. Dann wandern Sie entlang weisser Strände, auf der Suche nach Meeresschildkröten. Am Abend geniessen Sie einen Drink im bekannten Lava Lava Restaurant, wo Sie hoffentlich einen tollen Sonnenuntergang erleben werden (Abendessen nicht inkludiert).



Wanderungen: ca. 2-3 Std, ca. 5-7 km, Höhenunterschied: +/-200m

3 . Tag City of Refuge und Captain Cook Denkmal (F, M) Heute erforschen Sie die phantastische “City ofRefuge” (‚Stadt der Zuflucht') oder “Pu'uhona OHonaunau” National Historical Park, der ein malerisches polynesisches Dorf beherbergt, das auf einer Lavaklippe zu schweben scheint. Sie werden Zeit haben für einige kleine Spaziergänge, eine Tour durch das Dorf und zum Schnorcheln an einem der besten Riffe der Insel. Anschliessend werden Sie die Bucht des Captain Cook Denkmals sehen, wo er von Einheimischen getötet wurde. Der Nachmittag lockt mit Kayak- oder Delphin Touren (fakultativ, ca. $100) oder weiteren Strandwanderungen. Abends empfehlen wir eine unvergessliche Schnorcheltour mit Manta Rochen (ca $100 p.P.) - wirklich einmalig in derWelt. Wanderungen: ca. 1-2 Stunden, ca. 3-5 km

4 . Tag Kaloko-Honokohau und Lavawüsten (F, M) Heute wandern Sie entlang der wunderschönen Küstenwege durch die antiken Besfestigungen der ursprünglichen Hawaiianer. Sie sehen gigantische Dämme, die Seen zur Fischzucht gebildet haben. Nachmittags dann Fahrt über die berühmte Saddle Raod, einer der imposantesten Strassen der Welt. Vom tropischen Klima kommend erklimmen Sie den Vulkan bis auf 2000m zur alpinen Lavawüste. Die Strasse windet sich zwischen den gigantischen Vulkanen Mauna Loa (4'169m) und Mauna Kea (4'207m). Eine Wanderung bringt Ihnen die Natur auf dieser Höhe nahe. Heute abend erleben Sie ein typisches Hawaiianisches Fest bei Uncle Billy’s in dem versteckten Puna Gebiet. Musik und typischen Essen gehört mit zu dem tollen Erlebnis. Wanderungen: ca. 3-4 Std, 5-7 km, Höhenunterschied: +/-100m

5-6 . Tag Volcano National Park (F, M) Heute morgen lassen wir es langsam angehen. In den kommenden zwei Tagen erkunden Sie den Volcano National Park, zu Füssen des Mauna Loa, des grössten Schildvulkans der Welt. Dieser Nationalpark ist so aussergewöhnlich, weil er sich auf einem aktiven heissen Erdmantelflecken befindet, auf dem Inseln durch unaufhörliche vulkanische Aktivitäten und Eruptionen entstehen. Pfade führen durch riesige, abgekühlte Krater, entlang steiler Ufer, an denen Entgasung stattfindet, und vorbei an farnbedeckten Lava Röhren. Dies ist eine wahrlich urzeitliche Landschaft, rau, wild und noch in der Entstehung. Ihre Tageswanderungen führen entlang des Kraterrandes des Kilauea, überzogen mit Wolkenwäldern von Farnen und heimischen Ohia. Die Ausblicke sind spektakulär. Je nachdem, wo die Lava fliesst, werden Sie entweder im Volcano Park wandern, eine Wanderung zu Lavaflüssen organisieren (wenn das möglich ist), Akaka Falls und Waipio Valley besuchen, und / oder Jeeps mieten, um auf den Gipfel von Maua Kea zum Sonnenuntergang zu fahren (fakultativ). Sie haben auch die Möglichkeit, einen Heliflug über die Lava zu machen (fakultativ, ab $225).



Verschiedene Wanderungen: 4-6 Std Länge pro Tag,Höhenunterschied: +/-300m.

7 . Tag Grüne und schwarze Strände (F, M) Nun geht es entlang der südlichen Strasse zurück nach Kona. Zuerst erkunden Sie den schwarzen Strand bei Punaluu, wo wir oft viele Schildkröten finden. Dann wandern Sie am südlichsten Punkt Hawaiis zu dem berühmten grünen Strand, den wir über wilde Wege am tosenden Meer erreichen.



Wanderung über Lavaklippen- und Pisten: 3-4 Std, 8 km

8 . Tag Weiterreise nach Kauai (F, M) Flug nach Lihue auf Kauai und Transfer zum Hotel. Kauai, die Garteninsel, wird von vielen Besuchern als die schönste der Inseln betrachtet. Kauai ist auch die älteste Insel der Gruppe, vulkanische Aktivitäten ruhen hier seit über 1 Million Jahren. Erodierende Kräfte haben eine atemberaubende Landschaft aus vulkanischen Klippen und Lavatürmen geformt. Am Nachmittag haben Sie Zeit, die lokalen Strände zu geniessen.

9 . Tag Waimea Canyon (F, M) Als Mark Twain die Inseln besuchte, titulierte er den Waimea Canyon als “Grand Canyon des Pazifiks”. Sowohl die tiefrote Farbe als auch die Grösse des Canyons sind ausserordentlich. Ein früher Start am Morgen bringt Sie zum fantastischen Aussichtspunkt Kalalau oberhalb der wilden Nordküste, die gut 1200m unter Ihnen liegt. Anschliessend wandern wir durch eine der feuchtesten Flecken der Erde, im berühmten Kokee State Park. Der Awa'awapuhi Wanderweg führt Sie zu sagenhaften Aussichtspunkten über die Klippen. An regnerischen Tagen wandern Sie zu der trockneren Seite auf den Cliff/Canyon/Black Pipe Trails. Die Höhe von 1000 bis 1200 Meter sorgt für frische Luft. Mit etwas Glück können Sie die gefährdete, hawaiianische Nene Gans beobachten. (Je nach Wetterverhältnissen wird der Reiseleiter die Wanderwege wählen).



Wanderung: 5 Std, 15 km, Höhenunterschied: +/-500m

10 . Tag Napali Küste (F, M) Kauai’s Nordküste ist bekannt für ihre einzigartige Landschaft. Eine enge, kurvenreiche Strasse führt an das andere Ende der Insel. Hier werden Sie auf dem berühmten Kalalau Trail, hoch über den Pazifik Klippen wandern. Die Aussichten sind grossartig. Am Nachmittag können wir zwischen einem Spaziergang durch den wunderschönen Limahule Botanical Garden (es wird ein kleines Eintrittsgeld erhoben) und/oder einem Bad an einem der herrlichen weissen Sandstrände wählen. Auch eine Vogelbeobachtung im nahegelegenen Naturschutzgebiet wäre eine Möglichkeit.



Wanderung: 2-3 Std, 7 km, Höhenunterschied: +/- 200m (Diese Wanderung wird ohne den Reiseleiter durchgeführt, denn die State Parks erlauben keine geführten Gruppen auf diesem Wanderweg)

11 . Tag Nach Maui (F, M) Wenn es die Zeit zulässt, besteht die Möglichkeit zu einem Hubschrauber Rundflug über die Klippen von Kauai (ca. $210 für einen einstündigen Flug). Anschliessend geht die Reise weiter zum nächsten Highlight Ihrer Tour - nach Maui. Maui ist eine grosse Insel, bestehend aus zwei gewaltigen, ruhenden Schild Vulkanen. Von den drei bisher besuchten Inseln ist Maui die touristischste. Während der Wintermonate bringen viele Alaska-Buckelwale an Mauis Westküste ihre Jungen zur Welt. Auf einer Bootstour kann man die Tiere sehr gut beobachten. Molokini Krater, ein untergetauchter Aschekegel, ist auch ein weltbekanntes Schnorchel- und Tauchrevier. Ihr Hotel ist zentral gelegen, in dem kleinen Ferienort Kihei. Zu Fuss koennen Sie den Strand und die Shops erreichen.

12 . Tag Strasse nach Hana (F, M) Heute ist ein langer Fahrtag. Wir erkunden die sagenhafte klippenhängende Strasse, die sich an der Ostseite Mauis um den Vulkan schläengelt. Die Aussicht auf das Meer, die Klippen und den Regenwald ist sagenhaft. Beim Waianapanapa State Park kann man auf einem historischen, hawaiianischen Weg auf den Klippen laufen. Dann wandern Sie zum interessanten Red Beach bei Hana, wo rote Vulkan-Asche eine schöne Bucht kreiert hat. Am Ende des Tages geniessen Sie noch die sagenhafte Weitsicht über den Westen Mauis und die umliegenden Inseln.

13 . Tag Wanderung an der Flanke des Vulkans (F, M) Ein versteckter Teil von Maui ist der Polipoli State Park, der sich an die Flanke des majestätischen Haleakala Vulkan anschmiegt. Hier auf 2000m Höhe geniessen Sie den fantastischen Blick auf die Westseite der Insel während Sie durch fabelhafte Urwälder wandern. Diese Wanderung belohnt Sie mit Weitsicht über das Meer und die vorgelegenen Inseln. Wer möchte, kann heute einen Ausflug zum Haleakela National Park buchen, um dort einen Busausflug auf über 3000m zu machen.



Wanderung: ca. 4 Std, 11 km, Höhenunterschied: +/- 200m