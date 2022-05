Fairmont Kea Lani Maui

Das Kea Lani Resort liegt direkt am schönen Sandstrand von Polo Beach in Wailea. Der Wailea Golfplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe. Die Entfernung zum Flughafen Kahului beträgt ungefähr 27 km.

as Nichtraucher Resort bietet seinen Gästen 4 Restaurants, diverse Geschäfte und Souvenirläden, Spa, Beauty Salon, Juwelier, Fotograf, In-Suite Dining, Cocktail Lounge und Bar, kostenloses Fitnesscenter, Kinderprogramm (gegen Gebühr), 3 Swimmingpools – 2 Lagoon Pools mit einer ca. 40 m langen Wasserrutsche sowie ein Lap-Pool, 2 Jacuzzis, Wasseraerobic, Yoga und diverse weitere kostenlose Fitnesslektionen, Handtuchservice am Pool sowie diverse Strand- Aktivitäten wie Tauchen, Schnorcheln und Segeln (meist gegen Gebühr). Liegen und Sonnenschirme sind kostenlos am Strand erhältlich. Diverse Golfplätze befinden sich in der Nähe des Hotels. Zudem fährt ein kostenloser Shuttle zu den in der Umgebung liegenden Golf- und Tennisplätzen.