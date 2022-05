Andaz Maui at Wailea Resort

Geniessen Sie eine Vielfalt an Unterhaltungsmöglichkeiten und entspannen Sie sich in der wunderschönen Hotelumgebung. Das Hotel begeistert Sie mit frisch renovierten Zimmern, einer fantastischen Poollandschaft und einem absoluten Top-Service.

Das Resort erstreckt sich über sechs Hektar am Mokapu Beach in Wailea an Mauis beliebter Südwestküste. Zum Kahului International Airport sind es etwa 27 km bis zum Fischerdörfchen Lahaina knapp 45 km; ca 1 km nach Wailea. Die Luxusresortgemeinde von Wailea schliesst einen etwa 2 km langen Strandpfad ein, der einen langen, mit kleinen Buchten verbundenen, wunderschönen Sandstrand sowie ein Luxusshoppingcenter, hochkarätige Restaurants, einen 54-Loch Golfplatz und 11 erstklassige Tennisplätze miteinander verbindet.