Ihr Fussball Trainingslager

Ohne Fleiss kein Preis – oder mit Schweiss und jeder Menge Spass erfolgreich in die nächste Saison starten. Irgendwo in Europa ist es zu jeder Zeit im Jahr ideal, um sich mit einem optimal vorbereiteten und professionell organisierten Fussball Trainingslager für den nächsten Vereins-Meilenstein in Form zu bringen. Für ein Fussball Trainingslager sprechen unzählige Gründe: Gezieltes Training, die Rückrunde fokussiert vorbereiten, an der Form des Teams arbeiten, die Motivation der Mannschaft erhöhen und nicht zuletzt gehören Spass, Unterhaltung und eine ausgelassene Zeit zu einem erfolgreichen Trainingslager. Es ist Mitte Februar – also dauert es nur noch ein paar Wochen bis zum Rückrundenstart. Eine dichte Schneedecke liegt über dem Fussballplatz, die Temperaturen liegen weit unter null. Ans Fussballspielen ist unter solchen Bedingungen nicht einmal zu denken, denn selbst geräumte Kunstrasenplätze ermöglichen jetzt kein gezieltes Training. Dabei wäre es längst an der Zeit, wieder einen Ball vor die Füsse zu bekommen. Es hilft also nur eines: Ab in den Süden!