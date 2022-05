Wichtige Tonga Reiseinformationen

Auf Tonga wird mit dem Pa'anga bezahlt. Die Währung ist an diverse Währungen, wie etwa aus den USA und Australien, gebunden. Alle gängigen Kreditkarten, wie etwas von Visa, MasterCard, Diners Club oder American Express, werden in den Hotels und auch in vielen Restaurants ohne Einschränkungen akzeptiert. Den Einkauf in einem Supermarkt mit einer Kreditkarte zu bezahlen, kann sich auf Tonga schon als problematisch herausstellen. Es ist ratsam, dass Sie ausreichend Bargeld bei Ferien auf Tonga dabei haben. Trinkgelder sind auf Tonga eigentlich nicht vorgesehen.