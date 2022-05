Hochzeitsreisen Tonga

Flitterwochen auf Tonga – so muss es sein

Hotels & Resorts für Honeymoon auf Tonga gibt es sehr viele. Wir können allerdings das Feriendomizil Mounu Island empfehlen. Wenige Zimmer und jede Menge Glamour können Sie hier erwarten. Zwischen Juli und Oktober können Sie von hier aus die Buckelwale beobachten. Dieses einzigartige Naturschauspiel sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Wie wäre es mit einem frischen fruchtigen Cocktail, welchen Sie in der gemütlichen Hängematte geniessen können? Mit einem guten Buch in der Hand werden die Stunden am weissen Sandstrand wie im Flug vergehen. Fern ab vom Massentourismus können Sie auf Tonga die erhofften Flitterwochen geniessen. Luxus und Exotik, mit dieser Kombination haben Sie auf jeden Fall den Jackpot geknackt. Ein Aufenthalt auf Tonga wird mit Sicherheit zu einem einzigartigen Erlebnis.