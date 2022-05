Tivoli Collection Ecoresort

Das Tivoli Ecoresort Praia do Forte befindet sich am traumhaften Strand Praia do Forte in einem Naturschutzgebiet, 55 km nördlich von Salvador. Die Umgebung besteht aus atlantischem Regenwald und Naturreservaten mit Gebieten für die Ei-Ablage der Meeresschildkröten, Korallenriffen und Stellen zur Beobachtung der Jubarte-Wale. Das Fischerdorf Praia do Forte mit seinen Bars und Restaurants und den sehenswerten Ruinen des Schlosses Castelo D´Avila liegt ganz in der Nähe.