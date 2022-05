Salvador da Bahia

Kolonialbauten und Kopfsteinpflasterstrassen soweit das Auge reicht, Afro – Brasilianische Kultur und Lebensfreude. Die Schönheit Salvadors Altstadt lässt sich kaum in Worte fassen. Der an der Allerheiligenbucht gelegene Ort Salvador da Bahia, bietet neben seiner von der UNESCO gekürten Altstadt, einen guten Einblick in die Geschichte Brasiliens, wo die Afro – Brasilianische Kultur und Religion und die ehemalige Sklavenzeit noch heute deutlich spürbar ist.