Paraty ab Rio de Janeiro

Caiçara (F)

Am Morgen fahren Sie mit dem Boot ca. eine Viertelstunde zur Insel Araujo. Nach Ankunft wandern Sie zum Dorf der Caiçara wo Sie mehr über deren Lebensweise und Kultur erfahren. Darauf besuchen Sie den Tapera Strand bevor es mit dem Boot zu weiteren wunderschönen Stränden geht. Nach dem optionalen Mittagessen geht es in einem Jeep zur Maria Izabel Destillerie, wo Sie den lokalen Cachaça verkosten können. Zurück in Paraty können Sie den Abend in einem der zahlreichen Restaurants unter den Klängen brasilianischer Musik ausklingen lassen.