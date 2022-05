Ouro Preto ab Belo Horizonte

Ouro Preto – Congonhas – Belo Horizonte (F, M)

Fahrt nach Congonhas do Campo, wo das berühmte Werk «Der Apostel» des Bildhauers Aleijadinho am Eingangsportal der Bom Jesus do Matosinho Kirche zu sehen ist. Rückfahrt nach Belo Horizonte. Individuelle Weiterreise.