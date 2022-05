Iguaçu-Fälle ab Foz do Iguaçu

Besuchen Sie die atemberaubend schönen Wasserfälle in subtropischer Kulisse. Ein unvergessliches Naturschauspiel, das Sie hautnah erleben können. Iguaçu bedeutet in der Guarani Sprache «grosse Wasser». Mitten in einer tropischen Waldlandschaft liegen die spektakulärsten Wasserfälle dieser Erde. In rund 250 Kaskaden, die zum Teil über 100 Meter hoch sind, stürzt das Wasser tosend in die Tiefe.