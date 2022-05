Iberostar / Rio Solimoes Programm ab Manaus

Am Nachmittag erfolgt das Check-In zwischen 15:00 und 16:30 Uhr im Hafen von Manaus. Um 18:00 Uhr legt das Schiff ab und vorbei an der Porta Negra kreuzen Sie nach Manacapuru. Sie erhalten einen Willkommensdrink serviert und geniessen anschliessend ein köstliches Abendessen. Bei musikalischer Unterhaltung haben Sie Gelegenheit, die anderen Passagiere kennen zu lernen.

Das Frühstück wird wahlweise auf dem Oberdeck oder im Kuarup Restaurant angeboten. Danach gibt es die Auswahl zwischen zwei Ausflugsmöglichkeiten. Auf einer Wanderung durch das Gebiet des Manacapuru-Sees lernen Sie viel über die verschiedenen Baumarten der Region und wie diese für das Kunsthandwerk und den Hausbau genutzt werden. Oder Sie begeben sich auf eine Bootstour auf dem Rio Manacapuru und können dabei die einheimischen Fischer bei Ihrer Arbeit betrachten und die Umgebung vom Wasser aus entdecken. Am Nachmittag erreichen Sie den Lago do Jacaré. Sie haben die Gelegenheit Piranhas zu angeln oder Sie begeben sich zur Vogelbeobachtung an den Lago do Rei. Das Abendessen wird von 20:00 bis 21:30 Uhr im Kuarup Restaurant für Sie serviert. Danach gehen Sie ausgerüstet mit Scheinwerfern auf die Suche nach Alligatoren und anderen nachtaktiven Tieren.

Janauaca See - Lake of the King

Heute können Sie sich noch vor dem Frühstück einen Bootsausflug während des Sonnenaufgangs unternehmen und dabei die verschiedenen Vogelarten in der Region des Janauacá-Sees beobachten. Später gibt es weitere Möglichkeiten zu Bootstouren oder Wanderungen zu Seen, abgelegenen Orten, Flüssen und ausserdem zu einem lokalen Haus in Jananauaca. Da lernen Sie das Leben, die Gewohnheiten und Traditionen der Einheimischen kennen. Das Schiff fährt dann weiter zum Igarapé do Rei, ein grossartiger Platz für Vogelbeobachtungen und Alligatoren. Am Abend folgt das Abschiedsessen im Kuarup Restaurant.