Iberostar / Rio Negro Programm ab Manaus

Das Frühstück wird wahlweise auf dem Oberdeck oder im Kuarup Restaurant angeboten. Danach gibt es die Auswahl zwischen mehreren Ausflugsmöglichkeiten. Ein Bootsausflug auf dem Jaraqui Fluss, wo Sie die Umgebung mit den hohen Bäumen vom Wasser aus zu betrachten. Eine Wanderung wo Sie die verschiedenen Baumarten kennen lernen und viel über ihre Wichtigkeit für den Hausbau und die Nutzung für Medikamente erfahren. Je nach Jahreszeit können auch exotische Früchte und Blumen entdeckt werden. Ein Besuch in Novo Airão von einer Population von Amazonasdelfinen, eine Flussdelfinart bei der ausgewachsene Tiere eine rosa Haut haben. Am Lago Arcari gibt es die Möglichkeite Piranhas zu angeln oder eine Fotosafari zu unternehmen.

Heute wird Vogelbeobachtung am Río Puduari angeboten. Auch eine Wanderung entlang von diesem Fluss steht auf dem Programm. Sie machen auch einen Ausflug auf die Jacaré Insel und fahren im Motorboot ins Schwemmland von Aturiá. Am Abend werden Sie wie üblich mit Live-Musik unterhalten und können den Tag angenehm ausklingen lassen.

Cuieiras Fluss - Praia Grande

Am heutigen Tag machen Sie entlang des Cuieiras Flusses eine Wanderung und entdecken sicherlich so manch exotisches Tier und fremde Pflanzen. Am Nachmittag erreichen Sie den weissen Sandstrand von Praia Grande, wo Sie je nach Jahreszeit schwimmen und schnorcheln können.

Am Abend verwöhnt Sie die Crew mit einem köstlichen Captains Dinner und nach einem letzten Nachtausflug feiern Sie mit den anderen Gästen das Abschiedsfest mit Live-Unterhaltung.