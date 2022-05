Guyanas Reisen: Hier ruht die Zeit

Die ursprünglichen Highlights in Lateinamerika

Kommen Sie mit uns auf Entdeckungsreise

Die drei Länder ähneln sich zwar in ihrer atemberaubenden Landschaft, kulturell unterscheiden sie sich aber voneinander. Umso spannender ist es, die Guyanas auf Rundreisen zu entdecken. Eine bunte Mischung aus Menschen verschiedenster Herkunftsorte macht die lebendige Kultur jedes einzelnen Landes aus.

Suriname Reisen: Denkmalgeschütze Holzhäuser und kulturelle Vielfalt

Auf einer Bootstour entlang dem Upper Suriname River können Delfine beobachtet werden. Auf einer Reise durch das Land wird Bekanntschaft mit den Maroons gemacht. Sie sind ein freundliches Volk, das geprägt von der westafrikanischen Kultur lebt. Friedlich nebeneinander agieren sie in Suriname mit Menschen aus anderen Kulturkreisen, wie Indigos, Asiaten und Europäern. Das Zentral-Suriname-Naturschutzgebiet gehört zu den grössten und wichtigsten in ganz Südamerika. In ihm leben Riesengürteltiere, Jaguare, Riesenotter und zahlreiche Affen- und Vogelarten, die Guyanas Tierwelt ausmachen. Die Altstadt der Hauptstadt Paramaribo gilt aufgrund ihrer einmaligen, niederländisch geprägten Architektur von der UNESCO als geschützt. Von der Stadt Albina aus kommen Sie von Suriname direkt ins benachbarte Französisch-Guyana.

Französisch-Guyana Reisen: Dem Mond so nah

Für alle Reisenden, die in ihren Guyanas Ferien mehr als nur atemberaubende Naturschönheiten sehen wollen: Entdecken Sie den Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana. Er wurde in den 70ern von den Franzosen errichtet und wird heute von der ESA (European Space Agency) genutzt. Der Standort in Kourou wurde geschickt gewählt. Seine Nähe zum Äquator begünstigt Flüge ins Weltall. Als weitere Sehenswürdigkeit präsentiert sich die Île du Diable, die Teufelsinsel. Auch die Saint-Laurent-Du-Maroni, eine multikulturelle Stadt, ist, wie die Hauptstadt Cayenne, eine Reise wert.