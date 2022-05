Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Rio Negro ab Manaus

Am frühen Morgen erkunden Sie die Umgebung am Wasser entlang im Kanu, dabei finden Sie hauptsächlich früchtefressende Vögel wie Papageien und Tukane. Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Waldwanderung, wo Ihnen ein Naturführer viel Spannendes über die Tier- und Pflanzenwelt des Regenwaldes erzählt. Anschliessend fahren Sie weiter nach Anavilhanas, die längste Süsswasser-Inselgruppe der Welt. Sie erkunden dieses Labyrinth aus unzähligen Wasserwegen im Kanu und kommen diesem wunderbaren Naturpark näher.

Früh am Morgen haben Sie die Gelegenheit nach Piranhas zu angeln. Nach dem Frühstück machen Sie sich auf und besuchen Ureinwohner. Da sehen Sie viele typische Früchte, wie Cupuaçu und Tapereba, Bäume wie Açaí, Tucumã und Pupunha. Ausserdem können Sie sehen, wie eine Familie im Regenwald lebt, wie Sie das Hauptnahrungsmittel Maniokmehl herstellen und wie die Kinder unterrichtet werden. Am Nachmittag begeben Sie sich an einen weissen Sandstrand zu schwimmen im dunklen Wasser. Mit etwas Glück können Sie die speziellen rosa Flussdelfine beobachten. Während dem Abendessen fährt das Schiff weiter auf dem Weg zum Amazonas River.

Janauary See - Manaus

Vor Sonnenaufgang fahren Sie zum Janauary See und unternehmen eine Kanufahrt in der Morgendämmerung. Nach dem Frühstück fahren Sie zurück in Richtung Manaus und sehen noch einmal kurz vor Manaus den "Encontro das Aguas", den Zusammenfluss des Amazonas, da Rio Solimões genannt, und des Rio Negro. Durch den unterschiedlichen Sedimentsgehalt der beiden Flüsse bietet sich beim Zusammenfluss der beiden Wasser ein einmaliges Farbschauspiel. Die unterschiedliche Färbung dehnt sich im Amazonas bis zu elf Kilometer weit aus, bevor sich das Wasser endgültig vermischt hat.

Gegen Mittag legen Sie am Bootssteg von Manaus an, wo Sie die Amazon Clipper verlassen und Ihre Weiterreise beginnen.