Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Amazonas River + Rio Negro ab Manaus

1 . Tag Manaus - Amazonas River Beim Bootssteg des Hotels Tropical gehen Sie um 14:00 Uhr an Bord der Amazon Clipper und beziehen Ihre Kabine. Nach einem Snack erhalten Sie Informationen über das Amazonasgebiet und seine Ökologie. Unterdessen gleitet das Schiff den Amazonas aufwärts. Entspannen Sie sich bei einem Caipirinha, dem Nationalgetränk von Brasilien.

Nach dem Abendessen und dem Sonnenuntergang erkunden Sie die Ufer mit Suchscheinwerfern nach nachtaktiven Tieren, wie Kaimane, Falken, Schlangen, Toro-Ratten, Faultiere oder Frösche.

2 . Tag Janauacá See Frühmorgens unternehmen Sie eine Kanufahrt, um die bereits erwachten exotischen Vögel zu beobachten. Nach dem Frühstück besuchen Sie ein Dorf, wo die Einwohner hauptsächlich vom Anbau von Maniok, Früchten, Kautschuk und vom Fischfang leben. Mit einem Naturführer erkunden Sie den Regenwald und dessen tierischen Bewohner. Am Nachmittag setzt die Amazonas Clipper ihre Fahrt fort, bevor Sie am Abend in der Dunkelheit auf die Suche nach weiteren nachtaktiven Tieren gehen. Anschliessend fährt das Flussschiff wieder flussabwärts.

3 . Tag Janauary Ecological Park - Manaus - Rio Negro Eine weitere Erkundung zur Vogelbeobachtung und guten Chancen die Victoria Regia, die riesigen Seerosen im Janauary Ecological Park zu sehen. Sie erforschen den geheimnisvollen überschwemmten Wald mit dem Kanu oder zu Fuss auf Laufstegen um Wildtiere zu beobachten in den Bäumen und im Wasser. Danach navigiert das Schiff zum "Encontro das Aguas", dem Zusammenfluss des Amazonas, hier Rio Solimões genannt, und des Rio Negro. Durch den unterschiedlichen Sedimentsgehalt der beiden Flüsse bietet sich beim Zusammenfluss der beiden Wasser ein einmaliges Farbschauspiel. Die unterschiedliche Färbung dehnt sich im Amazonas bis zu elf Kilometer weit aus, bevor sich das Wasser endgültig vermischt hat. Anschliessend kehren Sie zum Bootssteg vom Hotel Tropical zurück, während Sie eine schöne Sicht haben auf die Wasserfront von Manaus, mit Blick auf die Schwimmdocks, den Markt, das alte Zollhaus und die Kuppel des Opernhauses. Ankunft um ca.11:30 Uhr.

Ruhen Sie sich in Ihrer Kabine aus oder erkunden Sie Manaus, bevor die Flussfahrt witergeht.

Nun gleitet das Schiff den Rio Negro aufwärts. Entspannen Sie sich bei einem Caipirinha, dem Nationalgetränk von Brasilien. Nach dem Abendessen und dem Sonnenuntergang erkunden Sie die Ufer mit Suchscheinwerfern nach nachtaktiven Tieren, wie Kaimane, Falken, Schlangen, Toro-Ratten, Faultiere oder Frösche.

4 . Tag Anavilhanas Am frühen Morgen erkunden Sie die Umgebung am Wasser entlang im Kanu, dabei finden Sie hauptsächlich früchtefressende Vögel wie Papageien und Tukane. Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Waldwanderung, wo Ihnen ein Naturführer viel Spannendes über die Tier- und Pflanzenwelt des Regenwaldes erzählt.

Anschliessend fahren Sie weiter nach Anavilhanas, die längste Süsswasser-Inselgruppe der Welt. Sie erkunden dieses Labyrinth aus unzähligen Wasserwegen im Kanu und kommen diesem wunderbaren Naturpark näher.

5 . Tag Piranhas, Dorfbesuch und Strand Früh am Morgen haaben Sie die Gelegenheit nach Piranhas zu angeln. Nach dem Frühstück machen Sie sich auf und besuchen Ureinwohner. Da sehen Sie viele typische Früchte, wie Cupuaçu und Tapereba, Bäume wie Açaí, Tucumã und Pupunha. Ausserdem können Sie sehen, wie eine Familie im Regenwald lebt, wie Sie das Hauptnahrungsmittel Maniokmehl herstellen und wie die Kinder unterrichtet werden.

Am Nachmittag begeben Sie sich an eine weissen Sandstrand zu schwimmen im dunklen Wasser. Mit etwas Glück können Sie die speziellen rosa Flussdelfine beobachten. Während dem Abendessen fährt das Schiff weiter auf dem Weg zum Amazonas River.