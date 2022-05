Kundenfeedbacks

Peru mit Amazonas Flussfahrt Christian und Kathrin S. aus Bülach

Wir bereisten Peru und konnten in zwei Wochen sehr viele Eindrücke vom Land gewinnen. Die Flussfahrt, mit der Delfin I auf dem Amazonas, ist wohl das schönste was wir je machen durften. Das war unser absolutes Highlight. Super an knecht reisen war, die Erreichbarkeit während der Reise, die gute Reisevorbereitung, die freundliche Kommunikation per E-Mail und der kundenorientierte Service.