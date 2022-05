Die Cristalino Lodge ist für Naturliebhaber der perfekte Ort im Amazonas. Die Lodge liegt inmitten eines 11'399 ha grossen Privaten Naturreservates. Die Bungalows der Lodge fügen sich perfekt in den umliegend Regenwald ein und bieten einen angenehmen und komfortablen Aufenthalt. Aufgrund der Kombination aus authentischem Naturerlebnis, Nachhaltigkeit und Komfort wurde sie zu einer der 25 besten Eco Lodges weltweit gekürt.

Alle Zimmer verfügen über Warmwasser aus Solarenergie. Die 22 m² grossen Standard Zimmer sind einfach eingerichtet und verfügen über zwei oder drei Betten, einen Deckenventilator, ein privates Bad und ein natürliches Belüftungssystem. Die 53 m² grossen Superior Zimmer verfügen zusätzlich über komfortable Betten, ein geräumiges Bad, einen gut beleuchteten Schreibtisch, eine kleine private Aussendusche, breite Fenster mit grosszügigem Blick nach Draussen und eine kleine Terrasse mit Hängematte. Die Junior Bungalows sind auch 53 m² gross, jedoch in einem eigenen Gebäude untergebracht und verfügen zusätzlich über eine grössere Terrasse mit Stühlen und einen privaten Garten. Die Bungalows sind 75 m² gross und befinden sich auch in einem eigenen Häuschen. Diese Kategorie hat zusätzlich einen Vorraum mit Sofa-Betten. Das Bungalow bietet Platz für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Die besten Zimmer, die Special Bungalows sind 79 m² gross und verfügen zusätzlich über eine Aussenbadewanne um sich am Ende des Tages zu entspannen.