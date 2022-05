Chapada Diamantina ab Salvador da Bahia

Erkunden Sie landschaftliche Schönheit der Chapada Diamantina, die geprägt ist von Wasserfällen, Höhlen, Canyons, Tafelbergen sowie Orchideen und Bromelien.

Der Nationalpark Chapada Diamantina, der Lençóis und seine Umgebung umfasst, ist ein unbeschreibliches Juwel im Hinterland von Bahia. In dieser Hochebene finden Sie ideale Voraussetzungen für Wanderungen, Naturbeobachtungen sowie erfrischende Bäder in Seen, Bächen und Flüssen. Entdecken Sie eindrückliche Wasserfälle und geheimnisvolle Grotten in dieser einzigartigen Naturlandschaft.