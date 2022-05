Schwedenrot & Meeresblau ab Stockholm

Besichtigen Sie die pulsierende Hauptstadt Schwedens und übernachten Sie in einem modernen Hotel im Stadtzentrum.

Stockholm–Linköping, 230 km

Mietwagenübernahme in der Stadt und los geht Ihre Reise. Auf dem Weg nach Linköping empfiehlt sich ein Besuch beim Schloss Gripsholm im idyllischen Mariefred. In Linköping lockt das Freilichtmuseum mit seinen gut erhaltenen alten Holzhäusern. Übernachtung in der Stadt.