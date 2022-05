Ruka - Papin Talo ab Kuusamo

Ruka

UNTERKUNFT

Die Papin Talo Lodge mit 11 Zimmern und gemeinsamen Wohn-Essbereichen mit Cheminée, befindet sich in romantischer Umgebung in der Ferienanlage «Iisakki Village» an einem kleinen See. Ein Restaurant, zwei urige Saunen und ein kleines Schnee-Igluhotel gehören ebenfalls dazu. Die Glas-Villen sind Häuschen mit grossen Fensterfronten und teilverglastem Dach, damit Sie einen freien Blick auf die Natur, den Himmel und mit etwas Glück auf die Nordlichter geniessen können. Wald-Langlaufski und Schneeschuhe stehen allen Gästen kostenfrei zur Verfügung. Ein Skibus verkehrt zum Zentrum von Ruka.



IM WINTER-ABENTEUER-PAKET ENTHALTEN:

– 2.5 h Motorschlittenfahrt mit Einführung

– Sauna-Erlebnis am See mit Einführung, Entspannung im warmen Whirlpool und Erfrischung im Eisloch im See

– Besuch einer Rentier-Farm und eine kurze Fahrt im Rentierschlitten

– eine nächtliche Schneeschuhwanderung «auf der Suche nach dem Nordlicht»

– eine lange Hundeschlittensafari von 20 km Zusatzleistungen bei Unterkunft in der Lodge:

– «Wild food»-Abendessen mit lappländischen Spezialitäten

– auf Wunsch eine Übernachtung im Schneeiglu (nur im Zeitraum 20.12.20–30.03.21)