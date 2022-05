Nordische Leckereien ab Stockholm

Mietwagenübernahme, Fahrt via Uppsala nach Falun, dessen Kupfergruben auf der UNESCO-Kulturerbeliste stehen. Durch malerische Landschaft nach Tällberg, wo Sie von Ihrem Hotel aus einen traumhaft schönen Blick über den Siljansee geniessen!

Weiter auf der «Kupferstrasse» zum Femundsee, einem der schönsten Seen Norwegens. Durch das Hochland der Femundsmark nach Røros, zur berühmten Bergwerksstadt mit den liebevoll restaurierten Holzhäusern im historischen Stadtkern.

In flotter Fahrt geht es zur «Königsstadt» Trondheim. Sehenswert sind der Nidaros-Dom und die berühmten, farbigen Speicherhäuser am Fluss Nidelv.

Fahrt zum Sognefjord, der mit seinen über 200 km der längste Fjord Skandinaviens ist. Mit der Fähre überqueren Sie den «König der Fjorde», bevor es über das eindrücklich karge Vikafjell in Richtung Bergen geht. Unterwegs Halt bei der Hopperstad Stabkirche. In der charmanten Hansestadt Bergen ist ein Bummel durch die berühmte Altstadt mit den wunderschönen Holzhäusern und engen Gassen ein «Muss».

Dicht dem Hardangerfjord entlang mit herrlichen Panoramablicken auf die Fjord- und Gebirgswelt via Eidfjord hinauf auf die Hardangervidda. Unterwegs Halt beim Wasserfall Vøringsfoss, Norwegens grösstem Wasserfall.

Göteborg–Lyrestad, 260 km

Via Trollhättan zum Südufer des Vänernsees, wo das prächtige Schloss Läckö einen Besuch lohnt! Freuen Sie sich auf Ihr Tagesziel, Sie übernachten in einem landestypischen Hotel direkt am Kanal.