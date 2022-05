Muonio - Hundeschlittensafari ab Kittilä

Huskysafari in der Wildnis

Nach dem Frühstück erhalten Sie die notwendige Ausrüstung und die Thermo-Kleidung für die Tour, und lernen Ihr eigenes Hunde-Team kennen und packen Ihren Schlitten mit dem Nötigsten für die kommenden Tage.



Nach einer Einführung und Instruktionen durch den Guide, geht es los in die Wildnis. Die Route führt über wunderschöne Waldstrecken, gefrorene Seen und entlang von Flüssen. Übernachtungen in einfachen, gemütlichen Wildnishütten in Mehrbettzimmern. Waschgelegenheit in der Sauna, die jeden Abend geheizt wird. Die Mahlzeiten werden gemeinsam zubereitet, Frühstück und Abendessen in der Wildnishütte, Mittagessen am Lagerfeuer. Ihr Hunde-Team versorgen Sie während der Tour selbstverantwortlich.