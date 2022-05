Finnland Rundreisen

Gut geführt durchs Land reisen

Als Kontrast zum Süden fasziniert der Norden Finnlands durch seine Kargheit. Die Tundra Lapplands zieht Reisende aus aller Welt magisch an. Eine geführte Rundreise ist eine ideale Gelegenheit, diese unwirtliche Landschaft nur zu bereisen. Auf Ihren Wunsch hin stellen wir mit unseren Partnern vor Ort ihre ganz persönliche Finnland Rundreise zusammen. Von fachkundigen lokalen Reiseleitern begleitet bereisen Sie ursprüngliche Landschaften, kleine Städte und sympathische Dörfer und lernen so Land und Leute intensiv kennen. Man wird Sie überall mit einem freundlichen Lächeln herzlich willkommen heissen und Sie kommen dabei in den Genuss der sprichwörtlichen finnischen Gastfreundschaft. Finnen sind sehr stolz auf ihr Land und zeigen es Besuchern auch gerne. Wenn auch Sie nicht nur die Hauptsehenswürdigkeiten sehen, sondern das echte Finnland entdecken möchten, sollten Sie sich mit unseren Spezialisten unterhalten. Wir beraten Sie gerne und stellen Ihnen einen massgeschneiderten Finnland Urlaub zusammen.

Aus der hippen Hauptstadt in die atemberaubende Natur

Zu geführten Rundreisen durch Finnland gehört selbstverständlich der Besuch spannender Städte wie Helsinki, Turku oder Tampere. Aber was Finnland wohl am meisten auszeichnet, ist seine grandiose Natur und seine Tier- und Pflanzenwelt. Diesem natürlichen Schatz Finnlands kommt man bereits am Stadtrand der grösseren Metropolen nahe und sobald die Tagesetappen aufs offene Land hinausführen, wird die wahre Dimension davon offensichtlich. Finnland wird auch das Land der tausend Seen genannt. Eigentlich sind es sehr viel mehr, denn das finnische Umweltministerium hat die Zahl der finnischen Seen auf knapp 188'000 beziffert, ein gutes Drittel davon mit einer Grösse von mindestens einem Hektar. Im idyllischen Schärenmeer im äussersten Südwesten des Landes bieten sich Bootstouren zum Entdecken dieser marinen Wunderwelt an. Hunderte Inseln, dicht bewachsene Küstenlinien und verwunschene kleine Seen prägen hier das Landschaftsbild. Von der Hafenstadt Turku führen Bootsausflüge in dieses Labyrinth. Die Touren beinhalten oft auch ein Picknick an den schönsten Plätzen der Region. Finnland Rundreisen bringen Ihnen die Vielseitigkeit des Landes in kurzer Zeit nahe, denn dank Ihrer lokalen Reiseleitung werden Sie zielsicher zu den schönsten Plätzen geführt. Auf der einwöchigen Reise ‘Südfinnland entdecken’ ist unter anderem eine zehnstündige Bootsfahrt über den Päijänne-See inkludiert. Diese Etappe führt von Jyväskylä nach Lahti. In gemächlichem Tempo cruisen Sie dabei in ruhigen Gewässern und geniessen den Ausblick auf felsige Küstenlinien und unendlich scheinende Wälder.