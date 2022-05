Finnland Motorhomes

Abenteuer auf vier Rädern

Die Finnland Empfehlungen der Spezialisten

Die meistgenutzte Übernahmestation für Motorhomes in Finnland ist in Helsinki. Die Anreise ab Zürich erfolgt bequem mit einem Direktflug. In Helsinki sollten Sie sich erst noch eine Portion nordische Grossstadt gönnen – nehmen Sie sich die Zeit für eine Stadtbesichtigung. Nachdem Sie dem Charme der quirligen Landeshauptstadt auf die Spur gekommen sind, beginnt das finnische Campervan Abenteuer. Sie übernehmen Ihr rollendes Zuhause und freunden sich mit den Dimensionen und der Fahrweise des Vehikels an. Danach steht dem Ihrem Road Trip nichts mehr im Weg. Die Flexibilität einer Wohnmobil Reise werden Sie sehr schnell zu schätzen wissen, denn Sie bestimmen vom ersten Tag an das Tempo, die Route und die Distanz. Dank Ihres rollenden Hotelzimmers haben Sie die Möglichkeit, mehr oder weniger überall Ihr Quartier aufzuschlagen. In Finnland warten zahlreiche spektakulär gelegene Campingplätze auf Ihren Besuch. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Insider Tipps und erfahren Sie dabei, welche Sehenswürdigkeiten Sie sich mit Ihrer Familie anschauen sollten. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin, wir freuen uns auf Sie.

Im Wohnmobil unterwegs durch Finnland

Das sympathische skandinavische Land ohne fixen Reiseplan und nach Lust und Laune im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren, ist dank einem Camper einfach. Wenn Sie ein komfortables Wohnmobil buchen, haben Sie nicht nur Ihr bequemes Bett und die gemütliche Wohnstube immer mit dabei, Ihr Mietfahrzeug bringt sie auch noch zu den schönsten Punkten im Land. Ihr Heim auf vier Rädern bietet Ihnen so ziemlich alles, was Sie sich für eine Entdeckungsreise durch Finnland wünschen können. Nachdem Sie in Helsinki die berühmte weisse Kathedrale, den Hafen und vielleicht sogar die urige Markthalle besucht haben, heisst es Abschied nehmen vom Grossstadtleben. Ab jetzt heisst es «hallo Natur», denn davon hat Finnland mehr als genug. Grossartige Seen- und Waldgebiete, die zeitweise wie verwunschene Märchenlandschaften wirken, warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Halten Sie an atemberaubenden Aussichtspunkten an, geniessen den Blick über grandiose Landschaften und gönnen sich vielleicht sogar einen ‘Sundowner’ am späten Nachmittag – einen passenderen Abschluss für einen erlebnisreichen Tag auf der Landstrasse gibt es nicht. Stoppen Sie auch in den kleinen Dörfern, die Sie auf Ihrer Reise anfahren werden und nehmen Sie sich die Zeit für einen Drink in der Dorfkneipe – urige Begegnungen sind dort so gut wie garantiert. Aber beim Gespräch mit Einheimischen erhalten Sie auch oft prima Reisetipps, denn wer kennt eine Region schon besser als die lokale Bevölkerung? Wenn Sie ein Motorhome in Finnland buchen möchten, sollten Sie mit unseren Spezialisten sprechen.