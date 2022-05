Äkäslompolo - Blockhaushotel Ylläshumina

Willkommen in Äkäslompolo

HOTEL YLLÄSHUMINA

Das persönliche Hotel am Dorfrand, am See gelegen, ist ideal für Langlaufferien. Hotelier Toivo

Quist, ein Langlaufprofi, gibt Ihnen gerne Tipps und Langlauf-Unterricht. Ein Skipflege-Service steht zur Verfügung und es gibt viele Skimodelle zu mieten.



Im Hauptgebäude befinden sich das sehr gute Restaurant und ein Pub, sowie eine gemütliche

Lobby mit Cheminée. Herrlich entspannen lässt es sich im «Arctic Spa». Die Sauna können Sie täglich und den Jacuzzi zweimal pro Woche nutzen.



Gemütliche Hotelzimmer *** im Blockhausstil, jedes mit Schlafraum mit 2 Einzelbetten, Küchenecke, Schlafgalerie (für Kinder), Bad mit Dusche/WC. Pro Haus 4 Zimmer, je ein gemeinsamer Eingangsbereich mit Garderobe für zwei Zimmer.



Elegante Superior-Zimmer ****(*) mit Schlaf- und Wohnbereich, getrennt durch ein auf beiden Seiten offenes Cheminée, Küche, Bad mit Dusche/WC. Diese Zimmer sind besonders schön, in finnischem Design eingerichtet.



Moderne Suiten ****(*) mit Stube mit Stein-Cheminée, Kochecke, separates Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer mit Dusche, Badewanne und WC. Die Suiten sind hochwertig eingerichtet, mit finnischen Designmöbeln und -stoffen.



Ferienwohnungen in Doppelhäusern *** wurden 2019 frisch renoviert und bestehen aus einem Wohnzimmer mit Kochecke und Schwedenofen, 1 Schlafzimmer, Schlafgalerie mit 2 Betten, Sauna, Bad mit Dusche/WC.