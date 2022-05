La Réunion Hochzeitsferien

Haben Sie zueinander „Ja“ gesagt und sind auf der Suche nach etwas Besonderem, um Ihr „Ja“ zu besiegeln? Dann verbringen Sie Ihre Hochzeitsreise auf einem Inselparadis, nämlich auf La Réunion. Hier finden Sie weisse Traumstrände, brandende Wellen, aber auch Bergketten und zerklüftete Täler. Nicht ohne Grund gilt das französische Überseedepartement als die Insel der Tausend Gesichter. Erleben Sie tropische Vegetation und lassen Sie sich durch Düfte von Gewürzpflanzen und Früchten inspirieren. Hier können Sie Ihre Liebe und Ihr „Ja“ durch ein gemeinsames, eindrückliches Erlebnis besiegeln. Eine traumhafte Natur wird Sie überraschen, genauso wie die multikulturelle Bevölkerung, die kreolische Gastfreundschaft mit französischer Lebensart verknüpft. Sie werden aktiv an diesem Lebensgefühl teilhaben und Traditionen der Inseln selbst erleben. Tanz und Musik sind ebenso selbstverständlich und gehören zur Kultur von La Réunion. Genauso ist es mit der hervorragenden, raffinierten Küche, die Sie bezaubern wird. Vorteil Ihrer La Réunion Flitterwochen ist, dass Sie sich sozusagen in Frankreich befinden. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre Route in ein Abenteuerland zusammenstellen.