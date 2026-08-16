Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co» ab Hanoi

Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und erreichen nach circa zweieinhalbstündiger Fahrt die Halong Bucht. Nach dem Einschiffen beginnt die spektakuläre Fahrt durch die einzigartige Inselwelt der Halong Bucht. Unterwegs wird Ihnen ein köstliches Mittagessen serviert. Der Nachmittag wird je nach Wetter und Strömung gestaltet. Entweder besuchen Sie ein Dorf, wo Sie das ursprüngliche Inselleben kennenlernen, oder Sie fahren zu einer der schönsten Buchten der Region, die für ihr smaragdgrünes Wasser und ihren Sandstrand bekannt ist, der zu einem erfrischenden Bad einlädt. Zurück auf dem Schiff ist «Happy Hour» angesagt. Geniessen Sie den Sonnenuntergang in dieser fantastischen Landschaft. Abendessen und Übernachtung an Bord.