Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co» ab Hanoi
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co» ab Hanoi
ab CHF 260.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights:
- Imposante Höhlensysteme
- Traumhafte Karstlandschaften
2 Tage / 1 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Hanoi – Halong Bucht (M, A)
Sie werden in Ihrem Hotel abgeholt und erreichen nach circa zweieinhalbstündiger Fahrt die Halong Bucht. Nach dem Einschiffen beginnt die spektakuläre Fahrt durch die einzigartige Inselwelt der Halong Bucht. Unterwegs wird Ihnen ein köstliches Mittagessen serviert. Der Nachmittag wird je nach Wetter und Strömung gestaltet. Entweder besuchen Sie ein Dorf, wo Sie das ursprüngliche Inselleben kennenlernen, oder Sie fahren zu einer der schönsten Buchten der Region, die für ihr smaragdgrünes Wasser und ihren Sandstrand bekannt ist, der zu einem erfrischenden Bad einlädt. Zurück auf dem Schiff ist «Happy Hour» angesagt. Geniessen Sie den Sonnenuntergang in dieser fantastischen Landschaft. Abendessen und Übernachtung an Bord.
2. Tag Halong Bucht – Hanoi (F)
Sie werden vom Meeresrauschen geweckt und haben die Möglichkeit, am frühen Morgen an einer Tai Chi Lektion teilzunehmen. In einem Ruderboot oder Kajak gleiten Sie danach vorbei an hoch aufragenden Karstformationen und zerklüfteten Kalksteinfelsen. Zurück an Bord beginnt die Rückfahrt zum Hafen. Im Laufe des Vormittags erreichen Sie die Tuan Chau Island Marina. Anschliessend Rückfahrt nach Hanoi und Transfer in Ihr Hotel.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer Au Co Suite
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Hanoi
- Englisch sprechende Crew
- Gruppentransfers, ohne Reiseleitung
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder und Hafengebühren
Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 260.– / pro Person