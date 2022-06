Kundenvorteile

Geschätzte Kundinnen und Kunden

Die Reisebranche befindet sich in einer anspruchsvollen Situation. Daher ist es wichtig für Sie zu wissen, dass unsere Reiseaktivitäten solide finanziert sind und dass die Liquidität sichergestellt ist. knecht reisen dankt Ihnen an dieser Stelle für Ihre Treue. Gerne informieren wir Sie über fünf neue Kundenvorteile:

1. Kostenloses Umbuchen und Annullieren sowie zusätzlicher Corona Reise-Versicherungsschutz dank dem «Knecht Sorglos-Paket»

Um Neubuchungen so sorgenfrei wie möglich zu gestalten, schliessen wir in jede Buchung das «Knecht Sorglos-Paket» ein. So können neu gebuchte Reisen bis 30 Tage vor Abreise kostenlos umgebucht oder annulliert werden. Zusätzlich optimiert haben wir den Versicherungsschutz, der nun Ereignisse im Zusammenhang mit der Pandemie weitgehend abdeckt. Mit unserem Sorglos-Paket verlängern wir mit Sicherheit die Vorfreude auf Ihre nächste Reise. Details zum Sorglos-Paket

2. Verbesserte Erreichbarkeit unserer Beraterinnen und Berater

Montag bis Freitag, 10.00 bis 16.00 Uhr

Telefon 062 834 71 00

Die aktuellen Öffnungszeiten unserer Standorte finden Sie hier.

Zudem sind wir bemüht, dass die Person, die mit Ihrem Anliegen am besten vertraut ist, für Sie unter ihrer Direktwahl erreichbar ist, und dies auch ausserhalb dieser Zeiten. Sind Sie mit uns auf Reisen, hilft Ihnen der Pikettdienst bei dringenden Anliegen unter 062 834 71 91 rund um die Uhr weiter.

3. Erweitertes Produkte- und Themenangebot

Mit unseren eigenen Marken und zahlreichen verlässlichen Partnern bieten wir ein nahtloses Sortiment für jede Reisedestination und zu vielfältigen Reisethemen an. Haben Sie gewusst, dass Glur Reisen, einer der führenden Spezialisten für Skandinavien, Kira Travel für den Osten, Baumeler Reisen für Wander- und Veloferien, die Reisehochschule Zürich für Studienreisen oder auch Rivage Flussreisen und Eurobus Busreisen zu unseren Reiseaktivitäten gehören? Dass wir für Themen wie Wein, Gourmet, Golf und Ski eigene Programme führen? Ebenso sind Sie für alle Badeferienziele im Mittelmeerraum und in Übersee bei uns an der richtigen Adresse. So bleibt praktisch kein Reisewunsch unerfüllt. Wir bringen Sie zu fernen Reisezielen, an europäische Destinationen und auch an Ferienorte in unserem Heimatland, der Schweiz.

4. Grosse Beratungskompetenz auf Wunsch auch virtuell

Mehrwerte schaffen wir primär mit einer guten Beratung, welcher seit jeher grösstes Augenmerk gilt. Wir verbessern die Beratungskompetenz laufend und überprüfen sie kontinuierlich. Um von diesem Wissen und der jahrzehntelangen Erfahrung optimal zu profitieren, vereinbaren Sie am besten einen Beratungstermin; persönlich, telefonisch oder auch virtuell. Mehr Informationen finden Sie hier.

5. Newsletter mit gesteigertem Kundennutzen

Unsere Newsletter werden künftig noch mehr Nutzen für unsere Kunden schaffen. Als Newsletter-Abonnent profitieren Sie von:

Angeboten für «Super-Last-Minute»

Verlosungen von attraktiven Reisen und weiteren Preisen

Einladungen zu virtuellen Kundenabenden

aktuellen Corona-Updates

Die Anmeldung zu unserem Newsletter finden Sie im untenstehenden Adressfeld.