Indien Reisen

Indien Reisetipps

Beim Reisen durch Indien Megastädte und Gipfelgiganten entdecken

In Zentralindien wartet in der Millionenmetropole Neu-Delhi mit ihren märchenhaften Moscheen und dem Treiben am Markt Chandni Chowk das pulsierende Leben auf Sie. Wenn Sie in Indien entspannte Yogaferien geniessen möchen, suchen Sie sich in den Lodhi-Gärten ein ruhiges Plätzchen unter Palmen. Zwischen bunten Papageien und mit Blick auf die Grabstätten der ehemaligen muslimischen Herrscher aus der Sayyid- und Lodhi-Dynastie erholen Sie sich beim Sonnengruss. Zuzusehen, wenn sich täglich Millionen von Einheimischen in farbenfroher Kleidung im Ganges rituell reinigen, ist ein einmaliges kulturelles Erlebnis auf Individualreisen durch Indiens Metropolen. Gewaltig zeigt sich der Himalaya im Norden Indiens: Als Bergsteiger erleben Sie im Bundesstaat Kaschmir beim Trekking in Indien eine sagenhafte Szenerie: Die Klosteranlage Tikse liegt dort mit Blick auf das zauberhafte Nubra-Tal. Bereisen Sie die höchste befahrbare Strasse der Welt mit einem grandiosem Ausblick auf das Karakorum-Gebirge.

Wüste, Strände und Tempel

Wer bei seinen Ferien in Indien den nördlichen Westen erkundet, erlebt weite Wüsten und märchenhafte Städte wie Jodhpur oder Jaipur. Beim Reisen in Goa entdecken Sie idyllische Urlaubsorte wie Benaulim. Gönnen Sie sich dort ausgedehnte Tage am Strand. Kulturinteressierte zieht es zu den historischen Monumenten Alt-Goas, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind. Ein sehenswertes Naturwunder sind die Dudhsagar Falls, die gewaltige Wassermassen in die Tiefe stürzen lassen. Als Kontrastprogramm besuchen Sie mit Mumbai die grösste Metropole des Landes bei Ihrer Reise durch Indien, wo Sie Sehenswürdigkeiten, wie eines der luxuriösesten Hotels in Indien, das "Taj Mahal Palace", finden. Architektonisch ist das spektakuläre Bauwerk an das Original-Mausoleum in Agra angelehnt. Wer Beschaulichkeit und Einsamkeit liebt, besucht den ländlichen Osten des Landes. Wenn Sie mit Ihren Kindern in Indien unterwegs sind, bieten sich beispielsweise Zoobesuche oder Spaziergänge durch den Botanischen Garten Kalkuttas an.

Entdecken Sie beim Reisen in Indien die schönsten Landschaften

Während Sie die quirligen Städte Neu-Delhi, Mumbai und Kalkutta am besten mit einer wendigen Rikscha erkunden, ist das Hinterland gut mit dem Mietwagen zu bereisen: Hier bieten sich für Entdeckungstouren beispielsweise die wunderschönen Landschaften im tropischen Süden des Subkontinents an. Auch auf dem verhältnismässig kurzen Trip von Madurai nach Kerala zum wunderschönen Periyar-Nationalpark, ist es in Indien üblich, das Auto inklusive eines Fahrers mit Ortskenntnissen zu buchen. Er chauffiert Sie gekonnt entlang der 850km langen Malabarküste. Individualurlauber entdecken das Abenteuer während Ihrer Reisen durch Indien, beispielsweise auf einer grossen Rajasthan-Tour durch die Wüste, wo Kultur auf Wildnis trifft, Leoparden und Kamele Ihren Weg kreuzen und die Dürre zum Leben erwacht. Pilgerreisende besuchen die heiligen Orte Indiens, wie Varanasi am Ganges, das am Meer gelegene Gokarna oder das Städtchen Haridwar am Fusse des Himalayas.

Welches ist die beste Reisezeit für Indien?

Im Himalayagebirge wartet auf Entdecker und Individualreisende alpines Klima mit heissen Sommern und schneereichen Wintern. In Südindien herrscht das ganze Jahr über tropisches Klima. Im Mai beginnt dort der Monsun einzusetzen, langsam verschiebt er sich Richtung Norden. Im Oktober, wenn es kühler und wieder trockener wird, beginnt die Zeit, die die meisten Europäer beim Reisen durch Indien als am angenehmsten empfinden.