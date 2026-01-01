Yunnan aktiv erleben ab Kunming

1 . Tag Kunming - Weishan - Dali (M) Im Schnellzug aus Kunming erreichen Sie nach rund 2½ Stunden Fahrt Weishan, wo Sie Ihre Reiseleitung am Bahnhof erwartet. Weishan liegt abseits der gängigen Hauptreiserouten 50 Kilometer südlich von Dali und war im 8. und 9. Jahrhundert ein blühendes Handelszentrum des Nanzhao Königreichs. Die Gegend gilt als Geburtsort von Xinulou, dem ersten König und Gründer des Nanzhao Reiches, das sich einst bis nach Sichuan, Myanmar und Nordthailand erstreckte. Bei einem Spaziergang durch die malerische Altstadt tauchen Sie in die faszinierende Geschichte und das authentische Flair dieses geschichtsträchtigen Ortes ein. Der Weibao Berg, einer der 14 heiligen Berge des Taoismus, erwartet Sie für eine idyllischen Wanderung von ein bis zwei Stunden durch duftende Kiefernwälder. Unterwegs entdecken Sie mehrere Tempel, die inmitten der Natur eine besondere Ruhe ausstrahlen. Auf dem Weg nach Dali legen Sie einen Halt im Dorf Dong Lian Hua ein. Dieses vorwiegend muslimische Dorf war einst ein bedeutendes Handelszentrum und spielte eine Schlüsselrolle entlang der «Tee & Pferde Route». Hier besichtigen Sie die eindrückliche ehemalige Residenz von Ma Ruqi, dessen Familie durch Pferdezucht und -handel grossen Wohlstand erlangte. Die stattliche Residenz aus dem frühen 20. Jahrhundert erzählt von dieser glanzvollen Vergangenheit der Familie, die nach der Machtübernahme Maos ins Exil nach Thailand floh.

2 . Tag ??? Weishan - Dali - Xizhou ??? (F, M) PENDING



Nach einer Stunde Fahrzeit treffen Sie in Dali ein. Sie besuchen die schöne Altstadt und unternehmen eine Wanderung der Ostflanke des Cang Gebirges entlang mit einer herrlichen Aussicht auf das Dali Tal und den Erhai See. Anschliessend reisen Sie weiter ins beschauliche Xizhou, welches durch seine eindrückliche Bai Architektur begeistert. Sie schlendern durch die Altstadt, radeln gemütlich zum Erhai See und übernachten in einem alten Bai Haus.

3 . Tag Dali - Shaxi - Shuhe (bei Lijiang) (F, M) Am Shizhong Berg bestaunen Sie einige der 139 über tausendjährigen und gut erhaltenenn Felsskulpturen sowie Grotten, Zeugnisse einer Epoche als sich der Mahayana Buddhismus aus Tibet kommend in Yunnan verbreitete. Eine entspannte, etwa 1½-stündige Wanderung führt Sie durch schöne Landschaften nach Shaxi, einst eine bedeutende Handelsstation entlang der legendären «Tee & Pferde Route», einem Ausläufer der südlichen Seidenstrasse, über die bereits vor mehr als tausend Jahren hauptsächlich tibetische Pferde gegen Tee aus Yunnan getauscht wurden. Dank eines Restaurierungsprojekts der Technischen Hochschule Zürich in den 1990er-Jahren gilt das Dorf Sideng als Musterbeispiel eines ursprünglichen Bai Dorfes und begeistert mit seiner authentischen Atmosphäre. Nach einem Dorfspaziergang setzen Sie Ihre Reise ins 9 km nördlich von Lijiang gelegene Dorf Shuhe fort. Auch Shuhe war einst ein lebhafter Handelsposten an der «Tee & Pferde Route». Ein kleiner Fluss fliesst durch das idyllische Dorf, gesäumt von historischen Holzhäusern, die liebevoll restauriert wurden.

4 . Tag Shuhe - Lijiang - Shuhe (F, M) Die Stadt Lijiang liegt auf 2'400 m ü. M., eingebettet in ein fruchtbares Tal am Fusse des eindrucksvollen «Jade Drachen Berges». Seine zwölf schneebedeckten Gipfel verleihen der Szenerie ein beinahe alpines Flair. Bei einem stimmungsvollen Rundgang entdecken Sie Lijiang’s Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, die von kunstvollen Holzhäusern gesäumt und von malerischen Kanälen durchzogen ist. Geniessen Sie diesen besonderen Charme, der zum Entdecken und Verweilen einlädt. 1996 durch ein Erdbeben fast vollständig zerstört, wurde Lijiang nach dem Wiederaufbau auf die Liste des Unesco Weltkulturerbes aufgenommen. Anschliessend besuchen Sie den idyllischen Park «Teich des schwarzen Drachens» mit seinen kunstvollen Pavillons und Brücken. An klaren Tagen spiegelt sich der imposante «Jade Drachen Berg» malerisch im Wasser. Am Nachmittag schwingen Sie sich aufs Velo: eine gemütliche, rund zweistündige Tour führt Sie nach Baisha, der einstigen Hauptstadt des Naxi Königreichs

5 . Tag Shuhe - «Tigersprung Schlucht» (F, M) Heute steht der Start in ein aufregendes Wandererlebnis auf dem Programm! Qiaotou ist der Ausgangsort Ihrer zweitägigen Wanderung durch die spektakuläre «Tigersprung Schlucht», einem der tiefsten Canyons der Welt. An manchen Stellen ist sie nur 15 Meter breit und doch drängen sich hier mit unglaublicher Wucht die Wassermassen des Yangtze Flusses hindurch, begleitet von einem tosenden Konzert der Natur. Der Legende nach soll ein Tiger hier einst über die Schlucht gesprungen sein, um seinen Jägern zu entkommen. Der Weg führt Sie zunächst stetig dem Hang entlang bergauf. Schon nach kurzer Zeit öffnet sich der erste atemberaubende Blick hinunter auf den Yangtze Fluss, die Schlucht und den meist schneebedeckten «Jade Drachen Berg». Nach etwa zwei Stunden erreichen Sie das Dorf Nuoyu, wo eine wohlverdiente Pause auf Sie wartet. Weiter geht es auf zunächst angenehm flachem Terrain, bevor Sie den anstrengendsten Abschnitt des Weges in Angriff nehmen. Der steile Serpentinenanstieg, genannt «28 Bends», verlangt etwas Ausdauer, doch der Lohn für Ihre Mühen ist grandios: ein unvergleichlicher Panoramablick über die dramatische Szenerie der Schlucht, den mächtigen Yangtze und die imposanten Gipfel des «Jade Drachen Berges». Der letzte Abschnitt der heutigen Etappe führt meist geradeaus bis Sie, von wunderbarer Aussicht begleitet, Ihr heutiges Etappenziel, das Dorf Yungsheng erreichen. Im Gästehaus können Sie die Beine hochlegen und das beeindruckende Panorama geniessen.

Wanderung: ca. 5 Stunden, 15 km

6 . Tag «Tigersprung Schlucht» - Shangri-La (Zhongdian) Nach dem Frühstück (zahlbar vor Ort) heisst es noch einmal: Wanderschuhe schnüren und den zweiten Tag in der «Tigersprung Schlucht» geniessen! Vom Gästehaus folgen Sie einem spektakulären Höhenweg entlang der Ostflanke des Haba Gebirges. Der Pfad verläuft nahezu eben und eröffnet unterwegs grandiose Ausblicke: tief unten tost der Yangtze durch die enge Schlucht, während sich gegenüber die meist schneebedeckten Zacken des «Jade Drachen Berges» auftürmen. Nach etwa zwei Stunden erreichen Sie das Dorf Bendiwan. Sage und schreibe 3’900 Höhenmeter liegen zwischen dem Fluss im Talgrund und dem höchsten Gipfel des Gebirgsmassivs 5’596 Metern. Der Wanderweg führt nun stetig bergab bis Sie nach etwa 1½ Stunden auf Ihren bereits auf Sie wartenden Fahrer treffen. Nach dem Mittagessen beginnt die Weiterreise mit dem Auto. Die Fahrt führt Sie hinaus aus der «Tigersprung Schlucht» nach Baishuitai. Hier bildeten sich über Jahrtausende durch kalkhaltiges Wasser weisse, stufenförmige Terrassen. Nach einem kurzen Spaziergang durch die glitzernden Terrassenlandschaften setzen Sie Ihre Reise fort, hinauf auf die weiten, offenen Ebenen des östlichen Tibetischen Plateaus. Gegen Abend erreichen Sie die auf 3'200 Metern gelegene Stadt Zhongdian, die heute den klangvollen Namen «Shangri-La» trägt.

Wanderung: 3½ - 4 Stunden, 12 km

7 . Tag Shangri-La (Zhongdian) (F, A) Die atemberaubende Natur in Kombination mit der kulturellen und ethnischen Vielfalt verleiht dieser Region einen besonderen Charme. Hier leben Tibeter, Han, Naxi, Yi und Bai - jede Gemeinschaft mit eigenen Bräuchen, Sprachen und Traditionen. Am Vormittag besuchen Sie das imposante Ganden Sumtseling Gompa Kloster, das grösste tibetisch-buddhistische Kloster Yunnans. Schon aus der Ferne fallen die goldenen Dächer ins Auge. Das über dreihundert Jahre alte Kloster wurde im 17. Jahrhundert vom 5. Dalai Lama persönlich eingeweiht und gilt bis heute als spirituelles Zentrum der Region. Am Nachmittag erwartet Sie eine gemütliche Velotour rund um den Napa See. Die rund 30 Kilometer lange Strecke verläuft grösstenteils flach durch eine weite Hochebene. Unterwegs kommen Sie vorbei an tibetischen Dörfern, in denen noch heute Häuser aus Lehm nach alter Tradition gebaut werden. Mit etwas Glück erspähen Sie im Frühling und Herbst Schwarzhalskraniche, die hier auf ihrer weiten Reise eine Rast einlegen. Den erlebnisreichen Tag lassen Sie bei einem tibetischen Abendessen ausklingen

8 . Tag Shangri-La (Zhongdian) (F) Mit dem Transfer zum Flughafen geht diese Reise zu Ende und Sie verabschieden sich mit vielen unvergesslichen Eindrücken von «Shangri-La» und der bezaubernden Provinz Yunnan