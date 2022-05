The St. Regis Abu Dhabi

Das im August 2013 eröffnete Hotel, direkt an der Corniche liegend, ist in den imposanten Nation Towers untergebracht und bietet 6 Restaurants, 2 Lounges, 1 Bar, 2 Swimming Pools, Nation Riviera Beach Club mit 200 m Strand, Remède Spa, Schönheitssalon, Fitness-Center, Bibliothek und Nation Galleria Mall mit ca. 60 Geschäften sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.

Die Superior-Zimmer (45 m2) mit Stadt- oder Meersicht liegen auf der 33. Etage oder höher, sind im klassisch eleganten Stil in goldenen und roten Tönen gehalten, bieten ein grosszügiges Badezimmer mit Bad und separater Dusche, WC, WiFi kostenfrei sowie den persönlichen St. Regis Butler-Service inklusive Tee und Kaffee auf dem Zimmer. Die Junior Suiten (60 m2) sind an die lokale Falknerei-Tradition angelehnt und bieten zusätzlich ein separates Wohnzimmer mit Essbereich. Die Grand Deluxe Suiten (65 m2) liegen auf der 33. Etage oder höher und sind jeweils in der Ecke des Gebäudes und bieten so eine spektakuläre Meer- und Stadtsicht. Die St. Regis Suite (87 m2) bietet noch mehr Raum und die vollkommene Sophistikation.