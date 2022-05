The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert

Das exklusive und luxuriöse Resort auf 500 Hektaren, liegt inmitten der eindrücklichen Wüstenlandschaft des Wadi Khadeja und bietet 5 eigene Restaurants/Cafés (All Day Dining, Signature Steakhouse, marokkanisch, Pool Bar Rest., Coffee Shop), Private Dining im Wachturm "The Tower", Moon Bar, Lobby Lounge sowie die Restaurants "Shore House" (All Day Dining) und "Beach Deck" (Pop Up Style direkt am Strand) im Schwesterhotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach, kostenfreier Shuttle-Service zwischen den Hotels, Falknerei im eigenen Experience Centre, Bibliothek und WiFi kostenfrei in öffentl. Bereichen.