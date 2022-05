The Chedi Al Bait, Sharjah

Das Hotel liegt im historischen Stadtteil Sharjahs, wobei hier ein komplett restauriertes Viertel entsteht, welches längst vergangene Zeiten wieder aufleben lässt und Sie so in eine Welt von 1001 Nacht eintauchen lässt. Direkter Zugang zum Souk Al Arsah, dem ältesten im Betrieb befindlichen Souk in den VAE, 2 Restaurants ("The Restaurant" mit int. Küche und "The Arabic Restaurant" mit arab. Speisen), "The Cafe" (Kaffee- und Teespezialitäten), "The Ice Cream Shop" (klassisch produzierte "Dondurma"-Glacé), Schmuckgeschäft, Swimmingpool sowie gratis Eintritt zu den "Heart of Sharjah"-Museen.