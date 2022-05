St. Regis Saadiyat Island Resort Abu Dhabi

Riesige Zimmer, eine noch grössere Pool-Landschaft, ein eigener Gary Player-Golfplatz direkt am Strand und wirklich exzellenter Service – das St. Regis in Abu Dhabi setzt wahrlich Massstäbe in der High End-Kategorie. Im Golfhotel St. Regis Saadiyat Island Resort bieten die enorm geräumigen Zimmer mit den wunderschönen Bädern allen erdenklichen Luxus für den perfekten Urlaub im Golfstaat. Auch kulinarisch wird mit dem Sontanya-Restaurant noch einer oben drauf gesetzt. Sontanya bedeutet Sonnenuntergang auf Thai. Mit seinen schwimmenden Pavillions wirkt das Restaurant wie ein buntes Mosaik mit viel südostasiatischer Atmosphäre. 2012 wurde es als Abu Dhabis romantischstes Restaurant ausgezeichnet. Die Gerichte sind von Thailand, Indonesien, Singapur, Malaysia und Vietnam inspiriert. Besonders attraktiv wird das Golfhotel St. Regis Saadiyat Island Resort zudem durch seine Lage und die ist kaum zu übertreffen. Der feine Sandstrand mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, sowie ein grossartiger Beach-Golfplatz liegen vor der Haustür. Die unübertroffene Kombination von Golfspiel, Wellness, Kulinarik und Service macht das Haus zu einem der besten der Emirate.

Das mediterrane Restaurant Oléa ist ganztags geöffnet und man kann drinnen wie draussen sitzen.



55th&5th, von der Adresse des original St. Regis inspiriert, Gewinner diverser „best restaurant" Preise Abu Dhabis ist ein klassisches Grill und Lounge Restaurant. Der Name ist die Adresse des original St. Regis in New York.