St. Regis Saadiyat Island Resort Abu Dhabi

Die äusserst grosszügige, edle, zeitgemässe und im mediterranen Stil gehaltene Anlage versprüht mit ihren natürlichen Elementen eine beruhigende, angenehme Atmosphäre. Eingebettet zwischen dem Saadiyat Beach Golf Club und dem wunderschönen, feinsandigen Strand verfügt das Resort über Rezeption, Sontaya (südostasiatische Küche), Olea (mediterrane Küche - All Day Dining), die international bekannte Buddha-Bar Abu Dhabi (japanische und pan-asiatische Küche mit mediterranem Flair), MAZI Abu Dhabi (moderne Griechische Küche), The Manhattan Lounge, Bar, The Drawing Room (Lobby Lounge), 5 Swimmingpools (davon ein 25 m Indoor-Pool und spezieller Pool für Erwachsene sowie Kinderpool), St. Regis Athletic Club and Spa, Boutiquen und unterirdisches Parkhaus.