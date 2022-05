Sedr Trailers Resort

Die insgesamt 13 kalifornischen Trailer stehen in wunderschöner Gegend inmitten von Bergen sowie direkt am See des Hatta-Damms. Als Restaurant dient ein Food Truck, welcher Deluxe Fast Food sowie Frühstück anbietet oder Sie bringen ihre Getränke und Essen selber mit und grillen Ihr Fleisch an der grossen Grillstelle, die allen Gästen zur Verfügung steht. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.