Schätze Abu Dhabis ab Dubai

Übernahme des Mietwagens in Dubai. Anschliessend Fahrt ins Landesinnere nach Al Ain. Höhepunkte der Gartenstadt sind das Museum, der Kamelmarkt, die Ausgrabungen von Hili und die omanische Oase Buraimi. Übernachtung in Al Ain.

Quer durch die Wüste führt die Autobahn nach Abu Dhabi. Entdecken Sie in der Hauptstadt die Pracht-Strasse Corniche, eine Dhow-Werft, das Frauen-Handarbeitszentrum oder eine der grossen Einkaufs-Malls der Stadt. Übernachtung in Abu Dhabi.

Sie verlassen die Hauptstadt in Richtung Saudi Arabien und fahren in die Liwa-Wüste mit ihren atemberaubenden Dünenlandschaften. Übernachtung in der Liwa-Wüste.

Liwa-Wüste (F)

Der ganze Tag steht zur freien Verfügung. Ihr Hotel bietet diverse Aktivitäten in der Wüste an oder einfach süsses Nichtstun am Pool. Übernachtung in der Liwa-Wüste.